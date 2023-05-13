Черчиль завтракал и вел деловую переписку прямо в постели

14:15 2023-05-13

После обеда он, порой на удивления не знающих, непременно на пару часов удалялся в спальню.

Во время Второй мировой войны послеполуденный отдых премьер-министра переместился в здание парламента, где для этой цели имелась специальная кровать.

Постельное белье менялось каждый день.

Если приходилось останавливаться в гостиницах, там частенько ставили рядом две кровати, и Черчилль ночью перемещался из одной в другую — свежепостеленную.

Биографы объясняют эту странность прозаически: премьер сильно потел.

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