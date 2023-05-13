Черчиль завтракал и вел деловую переписку прямо в постели

Во время Второй мировой войны послеполуденный отдых премьер-министра переместился в здание парламента, где для этой цели имелась специальная кровать.
Постельное белье менялось каждый день.
Если приходилось останавливаться в гостиницах, там частенько ставили рядом две кровати, и Черчилль ночью перемещался из одной в другую — свежепостеленную.
Биографы объясняют эту странность прозаически: премьер сильно потел.
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