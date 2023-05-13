Более 20 человек привлечено к ответственности за нарушение безопасности в лесах

Овсей заявил, что с начала текущего 2023 года за нарушение требований по обеспечению пожарной безопасности в лесах к административной ответственности привлечён 21 человек.

Отмечается, что за 2022 год к ответственности за нарушение безопасности в лесах привлечены более 1 800 правонарушителей.

В соответствии со статьей 16.21 Кодекса об административных правонарушениях, за нарушение требований по обеспечению пожарной безопасности в лесах или на торфяниках либо запрета на их посещение, влечёт наложение штрафа в размере до двенадцати базовых величин, в то время как нарушение требований по обеспечению пожарной безопасности в лесах или на торфяниках, повлекшее уничтожение или повреждение леса либо торфяников влечёт наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин.