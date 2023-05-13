Теодор Рузвельт и судьбоносная история с пулей которую он носил всю жизнь

14:20 2023-05-13

Когда Теодор Рузвельт в 1912 году баллотировался в президенты, во время одной из встреч с избирателями в него выстрелили.

Пуля попала в грудь, пробив футляр от очков и толстую рукопись с речью, которую он хотел произнести.

Однако Рузвельт не покинул места — он привлёк внимание публики к тому, что в него только что стреляли, и говорил затем полтора часа.

Понять то, что ранение неопасно для жизни, помог охотничий опыт — так как он не кашлял кровью, значит, пуля не пробила лёгкое.

Впоследствии подтвердилось, что пуля вошла в грудь на 76 мм, но извлекать её было даже рискованнее, чем оставить как есть, и Рузвельт носил её всю жизнь.

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