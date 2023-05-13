Садовод со стажем рассказал о подкормках для рассады без всякой химии

Многие огородники сознательно отказываются от применения любой химии и стараются обходиться удобрениями из натуральных продуктов.

Приводим 4 надежных проверенных подкормки от опытного садовода.

Подкормка чаем

Дачники поливают молодые ростки слабой чайной заваркой, ее добавляют в ямки для посадки. Позже жидкие подкормки под корень можно будет повторить, но не чаще раза в месяц.

Дрожжевое удобрение

Очень популярная подкормка, которая дается рассаде через неделю после высадки в открытый грунт. Готовится так: на литр воды берется столовая ложка сахара и 50 г дрожжей.

Состав помещается в тепло и настаивается. Перед применением надо развести с водой 1:10, для полива берем по поллитра на одно растение.

Раствор коровяка

Делаем его в таком соотношении: 10 л воды на литр коровяка. Поливать рассаду надо только через 15 дней после того, как ее перенесли на постоянную грядку в грунт.

Сладкая подкормка

Удобрение на основе сахара делаем по такому рецепту: одна столовая ложка растворяется в половине литра воды. Размешиваем, даем немного постоять, поливаем рассаду в корневую часть.