Садовод со стажем рассказал о подкормках для рассады без всякой химии

Многие огородники сознательно отказываются от применения любой химии и стараются обходиться удобрениями из натуральных продуктов.
Приводим 4 надежных проверенных подкормки от опытного садовода.
Подкормка чаем
Дачники поливают молодые ростки слабой чайной заваркой, ее добавляют в ямки для посадки. Позже жидкие подкормки под корень можно будет повторить, но не чаще раза в месяц.
Дрожжевое удобрение
Очень популярная подкормка, которая дается рассаде через неделю после высадки в открытый грунт. Готовится так: на литр воды берется столовая ложка сахара и 50 г дрожжей.
Состав помещается в тепло и настаивается. Перед применением надо развести с водой 1:10, для полива берем по поллитра на одно растение.
Раствор коровяка
Делаем его в таком соотношении: 10 л воды на литр коровяка. Поливать рассаду надо только через 15 дней после того, как ее перенесли на постоянную грядку в грунт.
Сладкая подкормка
Удобрение на основе сахара делаем по такому рецепту: одна столовая ложка растворяется в половине литра воды. Размешиваем, даем немного постоять, поливаем рассаду в корневую часть.
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