Скандал в Петербурге: на 9 мая в городе установили проекцию, прославляющую фашистов

Громкий "патриотический" скандал разразился в Санкт-Петербурге прямо на 9 Мая, сообщает автор канала "След истории" на платформе Дзен.
По его словам, некое сообщество под названием "Питер Читает" решило "порадовать жителей и гостей" Северной столицы РФ проекцией изображения, посвященного Великой Победе.
Но, по иронии судьбы, в итоге "прославили" фашистов времён Великой Отечественной. В чем дело? А дело в том, что на изображении был показан офицер в форме Вермахта, но с атрибутикой красноармейца. Рядом с ним - советская женщина и двое детей.
У меня появился вопрос: как люди не понимают разницу? Или это намеренная провокация? - возмущен автор.
К сожалению, не могу сказать, что хуже из этого, потому что каждый из вариантов свидетельствует об упущениях в идеологической работе с населением.
Блогер считает, что здесь есть недоработки Смольного. И надеется, что его любимый город больше не будет "удивлять" такими проектами.