Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал составляющие победы РФ над Украиной и Западом

Во время интервью Телеграмм-каналу "Путин в Телеграм" лидер КПРФ Геннадий Зюганов жестко раскритиковал элиту России, и больше всего при этом досталось Дмитрию Пескову.

Господину Пескову надо бы посмотреть, сколько русских было в 90-м - накануне предательства Ельцина и Горбачева. Сейчас их - на 20 миллионов меньше. Это потери, сопоставимые с Великой Отечественной войной, - цитирует Зюганова автор канала "След истории" на платформе Дзен.

Смысл заключается в том, пояснил блогер, что "мы... до сих не отвечаем на провокации", которые устраиваются против русского народа. По его словам, основной посыл Зюганова в том, что надо осознать, что именно происходит, и отвечать врагу по полной.

С нами дружат до поры, пока это выгодно, затем благополучно меняют сторону, - отметил автор. Он считает, что это надо было понять ещё в далёком 2014-м.

Лидер КПРФ назвал составляющие победы РФ над Украиной и Западом. Геннадий Зюганов отметил, что страна должна максимально мобилизовать силы и ресурсы, чтобы дать отпор врагу.

Политик напомнил, что Владимир Путин во время Парада Победы 9-го мая заявил о войне Запада против России. По мнению Зюганова, для того, чтобы в ней выиграть, надо мобилизовать силы и ресурсы, сплотить общество, заняться разработкой новейших технологий.