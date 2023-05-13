Большая прополка участка: от каких деревьев и кустарников есть смысл избавиться

Деревья и кустарники имеют свойство стареть. И с возрастом перестают радовать щедрым урожаем, а то и просто становятся помехой: сухими разросшимися ветками, перекрытием доступа света и питательным веществам молодым растениям.

Ожидать, что плодовое дерево либо кустарник "одумаются" и начнут приносить плоды, бесполезно. Не помогут также подкормки, поливы и так далее - ждать отдачи от старичков больше нет смысла.

То же самое можно сказать и о больных деревьях, которые, несмотря на настойчивость хозяев и множество попыток излечить, не реагируют на курсы оздоровления. От таких деревьем и кустарников лучше избавиться. Тем самым сократив риск, что болезнь от больных растений перекинется на молодые саженцы.

Без сожаления стоит избавиться и от тех деревьев или кустарников, которые дают невкусные плоды. Покупая саженец, не всегда можешь быть уверен, что получишь от него то, что ожидал. Но, если так случилось, лучше не затягивать с "расставанием", и выкопать культуру. И на этом месте посадить что-нибудь другое.

Есть смысл избавиться и от тех деревьев либо кустарников, которые непригодны для жизни в заданных широтах. Потраченные на них удобрения, способы согревания и так далее не всегда имеют смысл.

К слову, от пеньков после удаления дерева можно не спешить избавляться. Не исключено, что их можно превратить в красивый стульчик или иную декорацию, которая украсит участок. При желании можно найти применение и срезанной лозе - некоторые умельцы даже плетут из нее кресла или корзины.