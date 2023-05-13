Знающий цветовод дал несколько полезных советов любителям выращивать розы

17:42 2023-05-13

У роз много поклонников. Опытные разводчики декоративных растений знают все тонкости ухода за цветами, новичкам не знакомы даже элементарные основы. Предлагаем несколько советов от эксперта, которые могут быть полезны.

Первым делом надо обеспечить розовый куст достаточным количеством места, потому что у этих цветов разветвленная корневая система.

Второй важный момент - освещенность. Место, на котором планируется выращивать розы, должно находится под солнцем минимум 6 часов в день.

При недостатке света расти розы будут слабо, кустики будут мелкими, хилыми, цветение неярким и скудным.

Лучший грунт для растений - слегка подкисленный, в идеале суглинистый, земля должна быть хорошо дренирована.

Достаточный полив очень важен для роз, но перебарщивать не стоит, излишек влаги приведет к развитию грибковых инфекций.

Земля должна оставаться увлажненной на 2-5 см вглубь, хватает одного полива в неделю.

Подкармливать лучше органикой, при этом количество подкормок будет больше, чем при внесении минеральных удобрений.

При высаживании розовых кустов в горшки нужно грамотно подобрать размер, чтобы растению было просторно. Если розы достигают высоты 1 м, то вазоны подбираем объемом около 20 л.

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