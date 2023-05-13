Знающий цветовод дал несколько полезных советов любителям выращивать розы

Первым делом надо обеспечить розовый куст достаточным количеством места, потому что у этих цветов разветвленная корневая система.

Второй важный момент - освещенность. Место, на котором планируется выращивать розы, должно находится под солнцем минимум 6 часов в день.

При недостатке света расти розы будут слабо, кустики будут мелкими, хилыми, цветение неярким и скудным.

Лучший грунт для растений - слегка подкисленный, в идеале суглинистый, земля должна быть хорошо дренирована.

Достаточный полив очень важен для роз, но перебарщивать не стоит, излишек влаги приведет к развитию грибковых инфекций.

Земля должна оставаться увлажненной на 2-5 см вглубь, хватает одного полива в неделю.

Подкармливать лучше органикой, при этом количество подкормок будет больше, чем при внесении минеральных удобрений.

При высаживании розовых кустов в горшки нужно грамотно подобрать размер, чтобы растению было просторно. Если розы достигают высоты 1 м, то вазоны подбираем объемом около 20 л.