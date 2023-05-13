Эксперты рассказали, чем грозит растениям полив ледяной водой

Как у всего на этом свете, у "холодного" полива есть свои плюсы, и свои минусы. Самым большим преимуществом полива из шланга является его простота. Не нужно набирать воду в лейки, давать время погреться.

Ледяная вода противопоказана растениям в жару, так как это большой стресс для них.

В том случае, если вода будет попадать только на листья культуры, то никакого вреда ее низкая температура не принесет. Главное, чтобы не потрадала корневая система. Таким образом можно закалить растение.

Эксперты не рекомендуют чередовать то холоную, то теплую жидкость при поливе, так как резкие перепады температур - большое испытание для любых культур.

Нужно помнить и о том, что некоторым растениям "холодный" полив противопоказан. К примеру, сладкий перец отплатит за такое "питье" тем, что будет невкусным.