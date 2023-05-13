Дачный эксперт назвал эффективное средство от картофельной парши, просто добавьте это в почву

Рассказываем, как победить паршу, надо лишь знать, что добавлять в почву.

Парша - распространенное заболевание, поражающее картофельные клубни. Заметить его несложно, картошка покрывается плотными коричневыми пятнами.

Кто-то вообще не считает это большой проблемой, ведь парша не портит вкус картошки. Но все-таки парша доставляет немало неприятностей.

Например, пораженные овощи не будут долго храниться, поэтому запасы на зиму сделать не получится.

Из-за этого есть смысл подумать о том, как защитить картошку от неприятной болезни.

Первым делом подкисляем грунт, в таких условиях парша скорее всего не появится. Сделать это можно, добавив сульфат аммония, слегка заглубив удобрение в землю.

На 100 метров квадратных хватит 2 кг удобрения.

Еще один фактор, повышающий риск появления парши, - излишняя увлажненность. Вот почему надо следить за поливом, чтобы он был своевременным и дозированным.