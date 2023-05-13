Бывалый цветовод дал советы по выращиванию гортензии: когда и куда лучше посадить эти цветы

Если говорить о сроках, то высаживать гортензию желательно в весеннее время года. Цветам необходим довольно долгий период адаптации, времени до конца лета как раз хватает для этого.

При осенней посадке гортензия может погибнуть зимой.

Самое лучшее время для высаживания этого растения - вторая-третья декада мая.

Место выбираем солнечное, в тени гортензия будет плохо расти. Северная сторона участка тоже не подойдет. Еще один негативный фактор - высокое залегание грунтовых вод.

Если вы нашли место, где нет ни одного из названных препятствий, то именно туда и нужно посадить гортензию.

Южная часть дачи с достаточным освещением и легкой полутенью - идеальный вариант.