Знающий огородник раскрыл секрет высокой урожайности огурцов, нужно всего лишь дать им молока

Молоко способно увеличивать число огуречных завязей весь сезон. Отсюда и богатый урожай.
Молоко не единственный компонент питательной смеси, в него добавляют таке несколько ложек меда и 10 капель йода. Перемешанную жидкость выливаем в ведро с водой объемом на 10 л.
Теперь надо подождать около часа. Приготовленным сытным раствором подкармливаем огурцы по листьям. Можно повторять обработку через две недели.
Регулярные подкормки приведут к тому, что не будете знать, что делать с огурцами - их будет очень много. Лучше брать домашний натуральный продукт, от своих коров.
Но магазинное молоко тоже даст положительный результат. То же самое касается меда.
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