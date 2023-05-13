Грамотно пересадить клубнику: как это сделать, чтобы на будущий год был шикарный урожай

Какие правила нужно соблюдать при выращивании клубники, чтобы рассчитывать на хороший урожай?

Прежде всего - выбрать правильное место для посадки. Оно должно быть защищено от продувания ветрами. Нужно помнить, что на одном месте ягода растет не больше, чем пять лет, а хорошо плодоносит - три года.

Лучше всего, если грунт для клубники будет рыхлым и с небольшой кислотностью, чернозем или суглинка. Сухие либо болотистые места культуре не подойдут. Землю нужно удобрить органикой или минералами.

Отлично, если предшественниками клубники были капуста, морковь, чеснок, клевер. А вот картофель и томаты - плохие предшественники, они могут "одарить" растение своими недугами или вредителями.

Что касается соседей, то удачно, если рядом растут огурцы, петрушка, чеснок или лук.

Лучшее время для пересадки клубники - август или первая половина сентября. Если посадить ее в это время, у растения будет время, чтобы успеть укорениться и подготовиться к зимовке. Именно в этот период у него подрастают и "усы".

Для посадки оптимальна рассада, у которой развиты минимум 3-5 листьев, а корни достигли 6-8 см в длину. При подготовке плантации в грунт надо внести перегной, компост, минеральные удобрения, древесную золу.

Перед посадкой где-то за сутки желательно пролить грядки раствором медного купороса (для дезинфекции). Перед самой посадкой - пролить водой. Рассаду перед высадкой нужно обеззаразить: для этого корни на 10-15 минут поместить в воду температурой 45 градусов.

Еще вариант - замочить ее в растворе медного купороса и соли (3 ст.л. соли и 1 ч.л. купороса на 10 л воды).