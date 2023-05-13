Благодаря витаминам А и К, голубика оказывает положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему

Объясняется такая рекомендация большим количеством каротина.

Голубику можно использовать для контроля уровня сахара в крови. Как это ни странно, но содержащиеся в составе вещества способствуют понижению показателя, поэтому ягоды стоит употреблять диабетикам.

50 граммов голубики в день помогут избавиться от депрессии.

Интересные факты:

Самое большое количество голубики на планете производят в штате Мэн, США.

Ягоды синего цвета, и после них на коже и одежде часто остаются пятна. Но от них можно легко избавиться. Для этого необходимо со всех сторон натянуть часть ткани с пятном, поставить на нее чашку с кипятком, добавить уксус и жидкое мыло. Жидкость нужно втирать до тех пор, пока пятно не исчезнет.

С древних времен голубику начали использовать для того, чтобы покрасить вещи. Из ягод делали сок, а после краску для яиц к Пасхе или для мебели. Для этого они кипятили голубику около 20 м, потом процеживали и помещали в жидкость яйца.

Из голубики делают мед, которые не менее полезен, чем мед гречневый. Но мед дорогой.

Средний вес маленькой ягодки близок к 1 - 2 граммам, а это означает, что чашка дикой голубики содержит 100 - 150 ягод, учитывая, что по весу в 1 чашке где-то 148 г ягод.

Во время Второй Мировой войны британские летчики регулярно потребляли варенье из голубики, чтобы улучшить зрение.

Голубика может быть использована в качестве естественного пищевого красителя вместо искусственного голубого.

Сок из голубики раздавали солдатам во время Гражданской войны в США, чтобы защитить их от цинги.

Голубика обогащает нас антиоксидантами - они помогают бороться со старением. Горсть голубики заменяет 5 морковок, яблок или такую же порцию капусты брокколи.

Исследование, проведенное в 2012 году, показало, что одна порция голубики в день может предотвратить снижение когнитивных функций и потерю памяти, поэтому ее называют "пищей для мозга".