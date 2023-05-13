Дачный эксперт указал на симптом, который угрожает потерей урожая кабачков

Внимательный осмотр кабачков позволит заметить тревожные симптомы, которые требуют незамедлительного вмешательства садовода. Их появление может быть вызвано ошибками в уходе.

Если своевременно обратить внимание на подозрительные признаки, то растению можно помочь и спасти будущий урожай.

Опасными признаками считаются появление желтизны на листьях и скручивание их кончиков. Такая ситуация связана с развитием краевого некроза.

Проблема появляется из-за нехватки элементов, которые способствуют удержанию жидкости в тканях. Чаще всего кабачкам недостает калия.

Если растение пострадало от краевого некроза, то действовать надо быстро, иначе помочь ему не получится - излечить заболевание нельзя.

Попробуйте дать кабачкам монофосфат калия, подкормка восполнит дефицит калия и, возможно, остановит развитие некроза на начальной стадии.

Можно выбрать и другие удобрения с калием, преимущество будет у тех препаратов, где этот элемент содержится в большем количестве.