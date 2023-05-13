Эксперты назвали самые распространенные ошибки дачников при выращивании клубники

Клубника - многолетняя культура, но дает хороший урожай она только до 2-ух лет. Дальше будет все меньше и меньше.

Также термин "многолетняя" совсем не значит, что кусты ягоды не требуют ежегодного ухода.

Неправильный выбор для посадки растения может свети все остальные старания на нет. Клубника - теплолюбивое растение, Даже небольшая тень может повлиять на рост садовой земляники.

Также важно, что после пасленовых (картофеля, помидоров) клубнику садить нельзя.

Почву перед посадкой необходимо хорошо удобрить органическими подкормками в виде "постоявшего" навоза и куриного помета.

Выбор сорта - еще одна дилемма. Если вы новичок в вопросе, лучше поинтересоваться об этом у соседей-дачников, не надеясь особо на рекламу и уговоры продавцов.

При посадке не нужно выбирать кустики с густой листвой, так как растение будет отдавать все силы для роста ненужной ботвы. Также нужно обеззаразить кусты перед посадкой. Саженцы нужно поместить в кастрюлю с горячей водой (40- 50 градусов) на 15 минут.

Уход за клубникой после посадки в большей степени проявляется в поливе, сначала каждый день. Когда растение приживется, частоту поливов можно уменьшить.