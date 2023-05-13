Ксения Бородина стала крестной дочери Ольги Орловой

Экс-солистка «Блестящих» заранее рассказала о планах по крещению дочери и с трепетом ждала этого момента. Звездная мама позвала на церемонию только самых близких. В их числе, сообщает Космополитен, оказалась и Ксения Бородина с дочерьми.

Звезда «Дома-2» и стала крестной мамой крохи Анны. Ольга Орлова показала, как проходило таинство. Девочка себя вела спокойно на руках у крестной.

По окончания обряда все отправилась в ресторан. Ксения сказала добрые слолва в адрес подруги и ее мужа Валерия.

Вы - большой стимул для многих. Самое главное - здоровья вам. Мы, как крестные, обещаем помогать, чем можем. Мы всегда рядом, и на нас можете всегда рассчитывать, — заверила Бородина.

Орлова, как и обещала ранее, сразу после таинства показала лицо своей дочери. Ольга сделала фото в церкви с ней и с Бородиной.