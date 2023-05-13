Как использовать сосновые и еловые шишки в огороде: секреты опытных дачников

Опытные садоводы используют шишки для мульчирования и получают сразу несколько очевидных преимуществ.

Под такой мульчей в грунте лучше сохраняется влага, на почве не появляется корка и не прорастают сорняки.

При этом шишки не препятствуют циркуляции воздуха, зато надежно охраняют грядки от домашних питомцев.

Но стоит учитывать, что еловые и сосновые шишки повышают кислотность почвы, поэтому такую мульчу нельзя использовать под растениями, которым нужен нейтральный грунт.