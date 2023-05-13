Что можно сажать на компостной куче: прострой способ получить урожай и удобрение одновременно

На самом деле это отличный способ сэкономить место на участке и заодно не тратиться на удобрения, ведь компост сам по себе является отличной подкормкой.
На компостной куче лучше всего посадить тыкву. Ее корни разрыхлят компост, а плоды получатся крупными и сладкими.
Можно сажать также кабачки, арбузы и дыни. Бахчевые культуры на компосте не вырастут крупным, зато будут очень сладкими.
На компостной куче хорошо растут лук и чеснок, там можно высадить даже патиссоны и огурцы.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__