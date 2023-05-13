Дачники открыли необычный способ мульчирования: урожай увеличивается в разы

Как оказалось, для этой цели прекрасно подходит гречневая шелуха, которая обходится дешевле, прекрасно пропускает воду и быстро высыхает.

Гречишная шелуха идеально подходит для мульчирования грядок, где растут земляника и клубника.

Но необходимо сделать слой материала толщиной как минимум 10 см, а также следить, чтобы его не раздувало ветром.

Для открытых участков, где часто возникают сквозняки, тоже есть подходящий вариант: гречишную шелуху можно смешать с другими, более тяжелыми материалами.