Желтеет рассада огурцов: большинство дачников делают эти ошибки

В большинстве случаев проблема возникает из-за слишком раннего посева огородной культуры. Пока световой день короткий, растениям просто не хватает света, поэтому нужно использовать фитолампу.

Другая проблема – неправильный полив. Если поливать огурцы слишком часто, но малым количеством воды, листья начнут желтеть. То же произойдет, если поливы редкие, но слишком обильные.

Все дачники знают, что для нормальной адаптации к открытому грунту рассаде нужно закаливание.

Но здесь важно не переборщить. Если почва остывает до температуры менее 17 градусов или на балконе гуляют сквозняки, рассада обязательно пожелтеет.