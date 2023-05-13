Чем нужно поливать редис, чтобы он вырос крупным и необычайно сладким

Первая из них должна содержать азот. Лучший вариант – залить куриный помет водой в соотношении 1:3, настоять 3 дня, разбавить водой 1:10 и полить грядки.

Вторая подкормка готовится из сухих дрожжей. Потребуется 10 г такого продукта и 100 г сахара.

Все ингредиенты заливают теплой водой, настаивают 3 часа, разбавляют водой 1:5 и вносят в почву.

Идеальный состав для третьей подкормки – 300 г золы, которые в течение суток настаиваются с 10 л воды. Полученным раствором нужно полить редис.