Опытные дачники назвали популярные, но бесполезные средства от колорадского жука

Некоторые применяют для этой цели полынь, обладающую сильным запахом, другие борются с вредителем с помощь, раствора мыла, коры деревьев и даже самогона.
Но есть один важный нюанс, из-за которого ни одно из перечисленных средств может не сработать.
Дело в том, что едких запахов боятся только молодые особи колорадского жука, а взрослым насекомым такие ароматы не доставляюют ни малейшего беспокойства.
Но существует одна хитрость, которой пользуются опытные садоводы. Достаточно опрыскать личинки колорадского жука, отложенные под листьями картофеля, чтобы избавиться от вредителей.
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