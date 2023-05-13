Опытные дачники назвали популярные, но бесполезные средства от колорадского жука

21:26 2023-05-13

Многие дачники предпочитают использовать для борьбы с колорадским жуком натуральные средства вместо химии.

Некоторые применяют для этой цели полынь, обладающую сильным запахом, другие борются с вредителем с помощь, раствора мыла, коры деревьев и даже самогона.

Но есть один важный нюанс, из-за которого ни одно из перечисленных средств может не сработать.

Дело в том, что едких запахов боятся только молодые особи колорадского жука, а взрослым насекомым такие ароматы не доставляюют ни малейшего беспокойства.

Но существует одна хитрость, которой пользуются опытные садоводы. Достаточно опрыскать личинки колорадского жука, отложенные под листьями картофеля, чтобы избавиться от вредителей.

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