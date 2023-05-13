Что посадить рядом с выгребной ямой, чтобы никогда не пришлось откачивать ее

Для этого нужно просто посадить рядом с выгребной ямой деревья, лучше всего лиственные, поскольку они потребляют много влаги, испаряя ее в атмосферу.

Сосна, клен и береза за сутки испаряют от 120 до 170 л влаги, но их нужно посадить близко с выгребной ямой.

Некоторые деревья осушают грунт на расстоянии 10 м от ствола, их можно сажать чуть подальше.

До 250 л влаги в сутки способны испарять ива, тополь, черемуха, до 300 л – ель, граб, дуб, а также ясень.