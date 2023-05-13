Дачники рассказали хитрый способ использования лука и чеснока для выращивания крепкой рассады

В прежние времена не было специальных средств, в которых современные садоводы замачивают семена перед посадкой.

Но семенной материал требует замачивания, поэтому в деревнях использовали для этой цели подручные средства.

Чеснок и лук измельчали, в полученную кашицу клали семена и оставляли их там на несколько часов.

Благодаря особым свойствам, лук и чеснок убивают болезнетворные бактерии, а заодно размягчают оболочку семян.

Из-за этого первые всходы появляются намного раньше, а рассада обладает устойчивостью к болезням.