Как ускорить созревание овощей в теплице: дачники поделились необычным лайфхаком

Чем больше углекислоты в теплице, тем раньше зацветут огородные растения и тем быстрее будут созревать их плоды.

Чтобы повысить концентрацию углекислоты в теплице, достаточно поставить там емкость, наполненную коровьим навозом.

Туда нужно добавить воду и периодически перемешивать этот состав при помощи деревянной палки.

Навоз будет выделять углерод, благодаря которому плоды огородных культур будут созревать быстрее, а их урожай увеличится.