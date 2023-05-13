Как вырастить сладкую морковь: дачники нашли необычный способ

Вкус моркови во многом зависит от семян, поэтому выбирать лучше проверенные сорта. Сажают морковь в бороздки, предварительно пролитые водой.

Чтобы овощи выросли сладкими, их необходимо подкармливать. Сразу после появления всходов в почву вносят суперфосфат, калимагнезию, мочевину.

Через 3 недели используется нитрофоска, которая обеспечит растение калием. Подкормка вносится под корень, она не должна попадать на листья.

Главный секрет сладости моркови заключается в наличии достаточно количества бора. Раствор готовят из 15 г на 10 л воды.