Дачники объяснили, почему весной нельзя вносить навоз на грядки

Свежий навоз вызывает ожоги корневой системы огородных растений, из-за которых они могут погибнуть.
К тому же это удобрение повышает кислотность почвы из-за содержания в нем азота и калия в больших количествах.
Есть и еще одна причина отказаться от внесения свежего навоза на грядки весной. Это присутствие в нем семян сорняков, которые в скором времени вырастут на грядках.
Навоз нужно использовать в перепревшем виде. В нем уже не будет жизнеспособных семян сорных трав, и нанести вреда корням удобрение не сможет.
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