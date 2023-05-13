Дачники объяснили, почему весной нельзя вносить навоз на грядки

Свежий навоз вызывает ожоги корневой системы огородных растений, из-за которых они могут погибнуть.

К тому же это удобрение повышает кислотность почвы из-за содержания в нем азота и калия в больших количествах.

Есть и еще одна причина отказаться от внесения свежего навоза на грядки весной. Это присутствие в нем семян сорняков, которые в скором времени вырастут на грядках.

Навоз нужно использовать в перепревшем виде. В нем уже не будет жизнеспособных семян сорных трав, и нанести вреда корням удобрение не сможет.