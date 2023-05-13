Чем подкармливать клубнику весной, чтобы урожай шокировал соседей

В начале сезона главным компонентом для клубники является азот. Для его внесения нужно разбавить 1 л птичьего помета в 10 л воды.

Затем раствор настаивают в течение недели в темном месте, разводят двумя ведрами воды и выливают по литру состава под каждый клубничный куст.

Вместо помета можно использовать карбамид. Одну ложку этого средства нужно развести в 10 л воды и использовать раствор для полива клубники.

Увеличить количество ягод и их размеры помогает настой крапивы, а через пять дней после него – поли настоем древесной золы.