Как избавиться от луковой мухи с помощью обычной соли: пошаговая инструкция

Дачники, которые избегают использования химических веществ на своих участках, знают хитрый и дешевый способ борьбы с луковой мухой.

Для этого они используют обычную соль, которая не только избавит от вредителей, но и поможет предотвратить многие болезни огородных культур.

Для приготовления раствора нужно взять 200-500 г соли, лучше всего – мелкого помола. Ее разбавляют в ведре воды.

Полученный раствор используют для полива грядок, а полчаса спустя их проливают обычной водой без добавок.