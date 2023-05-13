Как избавиться от луковой мухи с помощью обычной соли: пошаговая инструкция

Дачники, которые избегают использования химических веществ на своих участках, знают хитрый и дешевый способ борьбы с луковой мухой.
Для этого они используют обычную соль, которая не только избавит от вредителей, но и поможет предотвратить многие болезни огородных культур.
Для приготовления раствора нужно взять 200-500 г соли, лучше всего – мелкого помола. Ее разбавляют в ведре воды.
Полученный раствор используют для полива грядок, а полчаса спустя их проливают обычной водой без добавок.
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