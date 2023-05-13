Помидоры гниют прямо на кустах: что делать и как спасти урожай

Чаще всего это происходит при заболевании растений, например, фитофторозе. Для профилактики можно использовать препараты вроде Ревуса, при созревании плодов – биопрепараты.

Защитить кусты томатов от болезни помогает подкормка из 1 ч.л. борной кислоты на 10 л воды, а также 20 капель йода на ведро воды. Этим составом опрыскивают растения.

В качестве средства для полива при фитофторе используется раствор пекарских дрожжей в подогретом молоке, разведенный водой.

Если растение более серой гнилью, потребуется обработка Фитоспорином, бордоской жидкостью или Триходермином.

От мокрой гнили помогает раствор бордоской жидкости 1%, от вершинной гнили – раствор хлорида кальция 0,2%