Как использовать соду в огороде: три главные хитрости дачников

Сода способна снизить кислотность почвы, если в этом есть необходимость. Это можно сделать путем внесения соды при перекопке.
При посадке растений, которым нужен нейтральный или слабокислый грунт, порошок просто насыпают в лунки.
Сода может использоваться как подкормка для огурцов. Для этого ее нужно развести в воде и использовать для полива.
Опрыскивание раствором соды улучшает вкус винограда. Для приготовления такого состава нужно растворить 5 ст.л. соды в ведре воды.
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