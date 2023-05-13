Как использовать соду в огороде: три главные хитрости дачников

Сода способна снизить кислотность почвы, если в этом есть необходимость. Это можно сделать путем внесения соды при перекопке.

При посадке растений, которым нужен нейтральный или слабокислый грунт, порошок просто насыпают в лунки.

Сода может использоваться как подкормка для огурцов. Для этого ее нужно развести в воде и использовать для полива.

Опрыскивание раствором соды улучшает вкус винограда. Для приготовления такого состава нужно растворить 5 ст.л. соды в ведре воды.