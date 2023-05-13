Как добиться долгого и пышного цветения пионов: советы опытных цветоводов

Добиться этого проще, чем кажется. Нужно выбрать место для посадки цветов так, чтобы оно практически постоянно освещалось солнцем.
Сажать цветы можно с момента, когда почва прогреется до 5-10 градусов, их корни не боятся холода.
Наоборот, чем раньше будут посажены пионы, тем быстрее будет развиваться их корневая система.
Именно при таком подходе цветение пионов впоследствии будет пышным и долгим, останется только поливать и вовремя подкармливать их.
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