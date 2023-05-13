Дачники объяснили, как увеличить урожай малины в несколько раз

Кусты малины нужно обрезать, оставляя не более 5-6 наиболее крепких побегов. Весной стебли укорачивают до трети длины.

Молодые побеги необходимо удалять летом, иначе на них будет уходить значительная часть воды и питательных веществ.

Малина даст хороший урожай только при условии наличия питательных веществ в нужном количестве.

Поэтому важно своевременно проводить подкормки. Весной вносят перегной под перекопку, используют подкормки с калием и фосфором.

Поливать малину нужно обильно. Во время образования завязей полив требуется раз в 7-10 дней.