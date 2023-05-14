Как вырастить лук без стрелок: дачники поделились необычным лайфхаком

Чтобы вырастить лук без стрелок, нужно просушить посадочный материал в течение недели, а затем замочить его в солевом растворе.

Для этого в 1 л воды необходимо развести 1 ст.л. соли и оставить в растворе лук на 3 часа, после чего промыть его.

Затем луковицы кладут в слабый раствор марганцовки на 2 часа, промывают и тщательно просушивают.

Грядку перед посадкой лука нужно пролить водой, а после посадки луковицы следует присыпать слоем земли.