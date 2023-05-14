Огородники назвали растения, которые ни в коем случае нельзя окучивать

Нельзя окучивать, например, огурцы. Корни у них залегают совсем неглубоко, поэтому их крайне легко повредить при окучивании.

Не стоит окучивать лук, поскольку головки любят солнечный свет и могут начать гнить при его отсутствии.

Не окучивают также петрушку, укроп, салат и прочую зелень. Если земля попадет на стебли, запустится процесс гниения.

Но есть и такие огородные растения, которые необходимо окучивать. К ним относятся морковь, томаты, картофель, капуста.