Огородники назвали растения, которые ни в коем случае нельзя окучивать

00:54 2023-05-14

Окучивание проводится для удержания влаги возле огородных растений и защиты от холода, но такой вариант подходит не для всех огородных культур.

Нельзя окучивать, например, огурцы. Корни у них залегают совсем неглубоко, поэтому их крайне легко повредить при окучивании.

Не стоит окучивать лук, поскольку головки любят солнечный свет и могут начать гнить при его отсутствии.

Не окучивают также петрушку, укроп, салат и прочую зелень. Если земля попадет на стебли, запустится процесс гниения.

Но есть и такие огородные растения, которые необходимо окучивать. К ним относятся морковь, томаты, картофель, капуста.

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