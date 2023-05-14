Подкормка для всех огородных растений из двух дешевых компонентов

Для этого потребуется всего два компонента, которые можно купить в любой аптеке за копейки. Это салициловая кислота и раствор аммиака.

Для приготовления удобрения нужно растворить 100 мг салициловой кислоты в 1 л теплой воды и добавить туда 40 мл аммиака.

Далее раствор должен настояться, на это потребуется около часа. Затем его нужно вылить в ведро с водой.

После перемешивания состав переливается в емкость в пульверизатором и используется для опрыскивания растений дважды в месяц.