Всего две столовые ложки удобрения помогут удвоить урожай винограда

На этапе распускания почек прямо не земле под виноградом можно рассыпать аммиачную селитру.

Для обработки потребуется не более 15 г удобрения. После внесения нужно заделать селитру граблями.

Это же средство потребуется в мае для повторно подкормки, но на этот раз его количество нужно увеличить в два раза.

В самом начале цветения винограда нужно провести опрыскивание раствором, стимулирующим образование новых завязей.

После цветения требуется обработка раствором из 2 ст.л. нитрофоски и 10 л воды.