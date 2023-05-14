Что делать, чтобы морковь не выросла кривой: советы опытных дачников

Чтобы морковь росла ровной, нужно подготовить почву для ее посадки, причем начинать работы нужно еще осенью.
Первым делом необходимо внести в грунт ведро речного песка либо торфа, чтобы разрыхлить его и сделать легким.
Такого же эффекта поможет добиться посадка сидератов. Для этого лучше всего подходят гречиха, белая горчица и рапс.
После посадки морковь нужно подкармливать, поскольку дефицит питательных веществ вызовет искривление корнеплодов.
Еще до посадки моркови в почву необходимо внести перепревший компост, а в период роста – удобрения с фосфором и калием.
Когда растение даст первые два листочка, его следует проредить. Эту процедуру нужно повторить через 3 недели.
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