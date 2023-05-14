Что нужно сделать при посадке укропа, чтобы он рос пышным и не зацвел летом

Семена растения содержат большое количество эфирного масла. Оно придает укропу его неповторимый вкус, но заодно и затрудняет прорастание семян.

Хитрость заключается в том, чтобы сложить семена в мешочек и замочить в теплой воде на три дня, регулярно меняя эту воду по мере ее остывания.

Затем семена достают из мешочка, накрывают влажной тканью и оставляют в тепле и темноте на 3-4 дня.

После этого посадочный материал достают из мешочка, хорошенько просушивают и приступают к посеву.

Здесь есть ее один нюанс: семена следует сеять кучками, а не рядами. Нужно просто сделать небольшую ямку, положить в нее семена, засыпать грунтом и полить.