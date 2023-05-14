Дачники предупреждают: лучше не сажайте на участке подсолнухи

У подсолнухов очень мощные корни, они забирают из земли влагу и питательные вещества даже активнее, чем корнеплоды и злаки.

Растения достаточно большие, по мере роста они затеняют все то, что посажено рядом с ними.

Рядом с подсолнухами плохо растут даже сорняки, не говоря уж о привередливых огородных культурах.

Это объясняется тем, что цветок выделяет в землю ядовитые вещества, которые препятствуют развитию любых других растений.

Единственная огородная культура, которая может хорошо себя чувствовать рядом с подсолнухом – это огурцы.