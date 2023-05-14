У картофеля желтеют края листьев: что делать и как спасти урожай

Желтизна по края листьев указывает на нехватку кальция. Скорее всего, в почве истощены его запасы.

Но листья могут желтеть и по другим причинам, например, из-за жаркой и сухой погоды, неправильного окучивания.

Причина пожелтения листьев может заключаться в несвоевременном или слишком слабом поливе, в повышенной кислотности земли.

Вне зависимости от причин, картофель с желтеющими листьями необходимо подкормить удобрением с кальцием.