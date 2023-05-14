Когда нельзя использовать куриный помет в качестве удобрения: есть риск погубить весь урожай

Лук, зелень, петрушку и укроп нельзя подкармливать куриным пометом, поскольку они накапливают удобрения в зелени.
После такой подкормки у данных культур может появиться неприятный вкус и аромат, использовать их в пищу будет невозможно.
Куриный помет содержит ядовитый мышьяк, хоть и в небольших количествах. Однако риск все же есть.
При слишком частом использовании этого удобрения токсичные компоненты могут накапливаться и в почве, и в растениях.
Куриный помет используется только для внесения подкормок корневым способом, но не по листу, иначе листья получат ожог.
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