Когда нельзя использовать куриный помет в качестве удобрения: есть риск погубить весь урожай

02:04 2023-05-14

Большинство дачников используют куриный помет как эффективное натуральное удобрение, но оно подходит не для всех случаев.

Лук, зелень, петрушку и укроп нельзя подкармливать куриным пометом, поскольку они накапливают удобрения в зелени.

После такой подкормки у данных культур может появиться неприятный вкус и аромат, использовать их в пищу будет невозможно.

Куриный помет содержит ядовитый мышьяк, хоть и в небольших количествах. Однако риск все же есть.

При слишком частом использовании этого удобрения токсичные компоненты могут накапливаться и в почве, и в растениях.

Куриный помет используется только для внесения подкормок корневым способом, но не по листу, иначе листья получат ожог.

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