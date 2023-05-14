Дачники назвали компонент, который никогда нельзя добавлять в компост

Но все усилия могут пойти насмарку, а компост окажется непригодным для использования, если добавить туда один компонент.

Это опавшие яблоки, которые всегда появляются под яблонями, гниют или мумифицируются на ветках и на земле.

Если такие плоды бросить в компостную яму, по ней начнет распространяться гниль, а само удобрение окажется губительным для огородных растений.

В яблоках могут присутствовать споры болезни, которые могут выживать там в течение двух лет, поэтому бросать их в компостную яму ни в коем случае нельзя.