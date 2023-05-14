Это удобрение уничтожит весь урожай картофеля: многие дачники пытаются использовать его

Но многие дачники при выращивании картофеля пытаются использовать удобрение, которое совершенно не подходит для этой культуры.

Это свежий навоз, который содержит огромное количество аммиака и обжигает корни, после чего картофель погибает.

Свежий навоз можно использовать в качестве удобрения, но его нужно предварительно развести водой в соотношении 1:10.

Однако куда лучше внести в почву перепревший навоз, не создающий опасности для растений и благотворно влияющий на них.

Аналогичными свойствами обладает компост. Оба органических удобрения нужно использовать ежегодно, чтобы почва не истощалась.