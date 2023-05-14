Это удобрение уничтожит весь урожай картофеля: многие дачники пытаются использовать его

02:35 2023-05-14

Каждому огородному растению нужны подкормки, желательно органического происхождения.

Но многие дачники при выращивании картофеля пытаются использовать удобрение, которое совершенно не подходит для этой культуры.

Это свежий навоз, который содержит огромное количество аммиака и обжигает корни, после чего картофель погибает.

Свежий навоз можно использовать в качестве удобрения, но его нужно предварительно развести водой в соотношении 1:10.

Однако куда лучше внести в почву перепревший навоз, не создающий опасности для растений и благотворно влияющий на них.

Аналогичными свойствами обладает компост. Оба органических удобрения нужно использовать ежегодно, чтобы почва не истощалась.

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