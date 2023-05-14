Необычный способ посадки огурцов в кипяток: на второй день уже появятся всходы

Таким способом можно сажать растение и на рассаду, и в открытый грунт. В первом случае грунт нужно сложить в стаканчики и полить кипятком.

Затем сверху размещаются семена, они чуть вдавливаются и слегка прикапываются. Емкости накрывают пленкой и оставляют в тепле. Ростки появляются не позднее, чем на четвертый день.

При посадке в открытый грунт нужно сделать на грядке борозды глубиной до 5 см, пролить их кипятком и выложить семена.

Их следует присыпать землей, аккуратно уплотнить ее и накрыть грядку пленкой. После появления всходов в обоих случаях укрытие нужно снять.