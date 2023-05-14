Швеция победила на Евровидении 2023

39-летняя артистка набрала наибольшее количество очков, как было объявлено на прямом эфире в Ливерпуле.
Второе место занял финский рэпер Kaarija.
С рок-группой Lord Of The Lost Германия вновь заняла последнее место среди 26 финалистов.
39-летняя артистка набрала наибольшее количество очков, как было объявлено на прямом эфире в Ливерпуле.
Второе место занял финский рэпер Kaarija.
С рок-группой Lord Of The Lost Германия вновь заняла последнее место среди 26 финалистов.
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