Швеция победила на Евровидении 2023

05:59 2023-05-14

Певица Лорин во второй раз за одиннадцать лет выиграла конкурс песни «Евровидение» от Швеции.

39-летняя артистка набрала наибольшее количество очков, как было объявлено на прямом эфире в Ливерпуле.

Второе место занял финский рэпер Kaarija.

С рок-группой Lord Of The Lost Германия вновь заняла последнее место среди 26 финалистов.

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