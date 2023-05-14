Стрельба у границы с Люксембургом, пятеро ранены, в том числе трое серьезно

Мужчина в капюшоне открыл стрельбу из машины, прежде чем скрыться, рассказал AFP Гийом Петитклер, первый заместитель мэра города Вильреп.

Трое раненых были госпитализированы в тяжелом состоянии один из них с угрозой для жизни.

Среди раненых «трое молодых мужчин и молодая женщина, которым, вероятно, от 15 до 20 лет», отметил мэр. Еще один человек получил ранения неподалеку от места инцидента.

Перестрелка может быть связана с незаконным оборотом наркотиков, что предстоит установить следствию. Ее доверили SRPJ (региональной службе судебной полиции) Меца.