Шведская исполнительница Loreen стала победительницей Евровидения-2023

В этом году конкурс проходил в Ливерпуле. Великобритания принимала Евровидение в этом году вместо Украины.
Loreen уже однажды побеждала на Евровидении — в 2012 году и считалась фавориткой конкурса этого года. В итоге она набрала 583 балла, что на 57 больше, чем у занявшей второе место Käärijä из Финляндии.
Результаты финала Евровидения в 2023 году:
1. Швеция – 583 балла;
2. Финляндия - 526 баллов;
3. Израиль – 362 балла;
4. Италия – 350 баллов;
5. Норвегия – 268 баллов;
6. Украина - 243 балла;
7. Бельгия - 182 балла;
8. Эстония - 168 баллов;
9. Австралия - 151 балл;
10. Чехия - 129 баллов;
11. Литва – 127 баллов;
12. Кипр - 126 баллов;
13. Хорватия – 123 балла;
14. Армения - 122 балла;
15. Австрия - 120 очков;
16. Франция - 104 балла;
17. Испания - 100 очков;
18. Молдова - 96 баллов;
19. Польша - 93 балла ;
20. Швейцария - 92 балла;
21. Словения – 78 очков;
22. Албания - 76 очков;
23. Португалия – 59 очков;
24. Сербия - 30 очков;
25. Великобритания - 24 балла;
26. Германия - 18 очков.
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