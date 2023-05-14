Шведская исполнительница Loreen стала победительницей Евровидения-2023

В этом году конкурс проходил в Ливерпуле. Великобритания принимала Евровидение в этом году вместо Украины.

Loreen уже однажды побеждала на Евровидении — в 2012 году и считалась фавориткой конкурса этого года. В итоге она набрала 583 балла, что на 57 больше, чем у занявшей второе место Käärijä из Финляндии.

Результаты финала Евровидения в 2023 году:

1. Швеция – 583 балла;

2. Финляндия - 526 баллов;

3. Израиль – 362 балла;

4. Италия – 350 баллов;

5. Норвегия – 268 баллов;

6. Украина - 243 балла;

7. Бельгия - 182 балла;

8. Эстония - 168 баллов;

9. Австралия - 151 балл;

10. Чехия - 129 баллов;

11. Литва – 127 баллов;

12. Кипр - 126 баллов;

13. Хорватия – 123 балла;

14. Армения - 122 балла;

15. Австрия - 120 очков;

16. Франция - 104 балла;

17. Испания - 100 очков;

18. Молдова - 96 баллов;

19. Польша - 93 балла ;

20. Швейцария - 92 балла;

21. Словения – 78 очков;

22. Албания - 76 очков;

23. Португалия – 59 очков;

24. Сербия - 30 очков;

25. Великобритания - 24 балла;

26. Германия - 18 очков.