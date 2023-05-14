Newsweek: США зависят от России в поставках сырья

Отношения между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерация отнюдь не становятся лучше в последние месяцы. Вашингтон продолжает вводить санкции и требовать этого от своих партнеров.

При этом, хоть Штаты и говорят о необходимости абстрагировать Россию от мира, они продолжают зависеть от Москвы в поставках важного сырья. Этим сырьем является ядерное топливо, крупнейшим поставщиком которого является именно Россия.

Россия обладает самыми большими запасами урана в мире. На данный момент в Соединенных Штатах функционируют 93 ядерных реактора, которые нужно регулярно заправлять топливом, в значительной степени поставляемым из России.